США выделят $180 тысяч на проведение азиатского молодежного саммита

Власти США заявили о намерении выделить до $180 тыс. на проведение двухдневного саммита в Южной Корее или Японии для молодых людей возрасте от 18 до 30 лет, имеющих "превосходные лидерские качества", передает RT со ссылкой на описание гранта.
Власти США заявили о намерении выделить до $180 тыс. на проведение двухдневного саммита в Южной Корее или Японии для молодых людей возрасте от 18 до 30 лет, имеющих "превосходные лидерские качества", передает RT со ссылкой на описание гранта.
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