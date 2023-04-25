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США выделят $180 тысяч на проведение азиатского молодежного саммита

США выделят $180 тысяч на проведение азиатского молодежного саммита

Власти США заявили о намерении выделить до $180 тыс. на проведение двухдневного саммита в Южной Корее или Японии для молодых людей возрасте от 18 до 30 лет, имеющих "превосходные лидерские качества", передает RT со ссылкой на описание гранта.

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