Multi-Million Dollar TRICARE Fraud Bought A Gold-Plated Cybertruck And Casino Parties Authored by Austin Campbell via Task & Purpose, Millions of dollars spent on casino-themed parties, expensive hotels and a gold-plated Cybertruck.
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