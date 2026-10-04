Zero Hedge
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Zero Hedge

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Multi-Million Dollar TRICARE Fraud Bought A Gold-Plated Cybertruck And Casino Parties

Multi-Million Dollar TRICARE Fraud Bought A Gold-Plated Cybertruck And Casino Parties

Multi-Million Dollar TRICARE Fraud Bought A Gold-Plated Cybertruck And Casino Parties Authored by Austin Campbell via Task & Purpose, Millions of dollars spent on casino-themed parties, expensive hotels and a gold-plated Cybertruck.

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