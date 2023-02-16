США больше не магнит для миллионеров

США теряют свою привлекательность в качестве места жительства для миллионеров, передает Bloomberg. В прошлом году чистый приток состоятельных людей упал более чем на 80% по сравнению с допандемическим уровнем, чему отчасти способствовали богатые американцы, "ищущие новые места за границей с беспрецедентной скоростью", говорится в докладе лондонского иммиграционного консультанта Henley & Partners.