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Финал Гран-при. Малинин, Уно, Михара, Сакамото, Хендрикс, Гиллес и Пуарье выступят с показательными номерами

11 декабря в рамках финала Гран-при по фигурному катанию в Турине пройдут показательные выступления. Финал Гран-при по фигурному катанию Турин, Италия Показательные выступления Начало – 16:00 по московскому времени, прямая трансляция – онлайн-кинотеатр Okko.

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