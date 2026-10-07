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Регионы России

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Tesla представила функцию резервного питания дома с использованием батарей Model 3 и Model Y

Tesla представила функцию резервного питания дома с использованием батарей Model 3 и Model Y

Компания Tesla запустила новую функцию Powershare Home Backup, позволяющую электромобилям Model 3 и Model Y поддерживать питание дома при отключениях электричества.

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