Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Очень наглядно про отношение к утилизированному пушечному мясу на Украине

Очень наглядно про отношение к утилизированному пушечному мясу на Украине

Обмен не состоялся Сегодня должен был состояться обмен погибшими на границе Белоруссии и Украины.Предполагалось поменять 42 наших погибших на 503 убитых ВСУшника.

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Комментарии
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Лилианна Марченко
Зато мамуле своей  квартирку за 3,2 млн. долларов прикупил.
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3 час.
V
Valery
Грустно все это. А натовцы потирают ручки.
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47 мин.
Надежда
Зеббельс от живых избавляется, зачем ему мертвые...
Ответить
40 мин.
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