Впереди у «Спартака» – очень дерзкий новичок. Агрессивный прессинг, дыры в обороне и Дзюба!

Самый приятный середняк РПЛ. «Акрон» прокачал атакующий стиль благодаря Дзюбе и Лончару «Акрон» – самый дерзкий новичок РПЛ с привлекательным стилем, в котором угадываются черты «Ростова» Валерия Карпина.
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