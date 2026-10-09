В Москве удалили кисту с фрагментами челюсти и зубами

В Москве врачи городской клинической больницы имени Ерамишанцева удалили пациентке кисту яичника, внутри которой оказались фрагменты челюсти с зубами и костная ткань.
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