Призовые на Играх дружбы могут выплачивать в криптовалюте. Соответствующую инициативу предложил депутат Государственной думы Дмитрий Пирог.
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Призовые на Играх дружбы могут выплачивать в криптовалюте. Соответствующую инициативу предложил депутат Государственной думы Дмитрий Пирог.
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