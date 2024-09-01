Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Филе индейки, жареное на сковороде, получается очень мягким и сохраняет сочность, благодаря специальной заливке, в которой оно маринуется.