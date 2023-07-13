Военное обозрение

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Проблемы с авианосцами ВМС США: рост затрат и смещение сроков завершения ремонта

Проблемы с авианосцами ВМС США: рост затрат и смещение сроков завершения ремонта

В мае 2023 года вышел из шестилетнего ремонта авианосец ВМС США "Джордж Вашингтон", хотя ремонт должен был занять четыре года.

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