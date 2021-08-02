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В общевойсковой армии ВВО в Бурятии значительно возросла интенсивность подготовки войск

В общевойсковой армии ВВО в Бурятии значительно возросла интенсивность подготовки войск

Так, в июле вдвое по сравнению с предыдущим месяцем увеличен показатель проведения занятий по огневой подготовке и вождению боевых машин.

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