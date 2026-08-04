"Таким помогать нельзя": японцев поразила наглость Зеленского

Третьего августа Владимир Зеленский выразил Японии благодарность за помощь — но также проявил недовольство, сказав, что "ожидаемые результаты не были достигнуты" и что "они несущественны по сравнению с истинными возможностями Японии".
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