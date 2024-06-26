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Российские ученые разработали инновационный метод очистки нефтяных скважин с помощью бактерий

Российские ученые разработали инновационный метод очистки нефтяных скважин с помощью бактерий

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого успешно завершил проект по созданию цифрового двойника нефтегазового оборудования в партнерстве с компанией "Центротех Инжиниринг", входящей в Госкорпорацию "Росатом".

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