Российские ученые разработали инновационный метод очистки нефтяных скважин с помощью бактерий

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого успешно завершил проект по созданию цифрового двойника нефтегазового оборудования в партнерстве с компанией "Центротех Инжиниринг", входящей в Госкорпорацию "Росатом".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии