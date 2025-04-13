Появились тревожные вести о Каспийском море

Климатологи и экологи предупреждают, что изменения климата приведут к понижению уровня Каспийского моря, что уменьшит место обитания осетров на 20-45% и сильно сократит площадь льдов, необходимых для размножения каспийских тюленей, на 81%, сообщает ТАСС.