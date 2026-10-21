Венгрия заблокировала очередной этап вступления Украины и Молдовы в ЕС, пишет Kyiv Independent. На встрече технических экспертов всех 27 стран Евросоюза Будапешт отказался согласовать открытие двух последних переговорных кластеров, охватывающих сельское хозяйство, экологию и транспорт.