Театр абсурда

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ЕС продлевает экономические санкции

ЕС продлевает экономические санкции

Le Figaro, Франция ALEXEY NIKOLSKY / AFP ЕС продлил на шесть месяцев экономические санкции, введенные с 2014 года в отношении России за незаконную аннексию Крыма и дестабилизацию Украины.

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