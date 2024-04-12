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Аллергики из Петербурга начали жаловаться на цветение березы

Аллергики из Петербурга начали жаловаться на цветение березы

В Санкт-Петербурге начинается сезон цветения березы, вызывающего неприятные симптомы у аллергиков. В то же время другие жители города выражают недовольство засильем лип и кленов, жалуясь на недостаток разнообразия.

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