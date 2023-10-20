Суд запретил Роспатенту прекращать лицензии «Балтики» на Holsten и Tuborg

Суд запретил Роспатенту прекращать права «Балтики» на бренды Holsten, Kronenbourg и Tuborg. «Балтика» оспаривает в суде односторонний отказ датской Carlsberg Group от рамочного соглашения о поставках и лицензиях на эти бренды.
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