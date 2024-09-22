Российские войска выдавливают боевиков ВСУ с правого фланга Курского приграничья

Российские войска наращивают давление на противника, зашедшего в Курскую область. Если на прошлой неделе мы подвинули украинские формирования с левого фланга, освободив ряд населенных пунктов южнее Коренево, на этой неделе ударили с правого фланга.
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