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Российские войска выдавливают боевиков ВСУ с правого фланга Курского приграничья

Российские войска выдавливают боевиков ВСУ с правого фланга Курского приграничья

Российские войска наращивают давление на противника, зашедшего в Курскую область. Если на прошлой неделе мы подвинули украинские формирования с левого фланга, освободив ряд населенных пунктов южнее Коренево, на этой неделе ударили с правого фланга.

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