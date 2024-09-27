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Царьград

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Врач Кривченков: клюквенная вода защищает от рака пищевода и желудка

Врач Кривченков: клюквенная вода защищает от рака пищевода и желудка

Врач-диетолог Олег Кривченков дал совет по поводу напитка, который защитит от рака пищевода и желудка.

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