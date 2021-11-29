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Обозреватели Baijiahao указали на готовность России ужесточить тактику в отношении США

Обозреватели Baijiahao указали на готовность России ужесточить тактику в отношении США

Фото: - pixabay.com Россия может ужесточить свою тактику в отношении Соединенных Штатов. Такое мнение выразили обозреватели китайского издания Baijiahao.

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