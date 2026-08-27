Сила в правде
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Сила в правде

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Смерть итальянского карабинера вдруг стала «гибелью генерала НАТО» на Украине: как работает схема

Смерть итальянского карабинера вдруг стала «гибелью генерала НАТО» на Украине: как работает схема

49-летний Паскуале Паррелла умер от болезни в итальянской больнице. Уже через часы его сделали бригадным генералом НАТО, павшим на Украине.

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