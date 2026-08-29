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Газета.ру

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Кулемзин: в трех районах Донецка более 27 тыс. абонентов остались без света

Кулемзин: в трех районах Донецка более 27 тыс. абонентов остались без света

В Донецке отключение 161 трансформаторной подстанции оставило без электроснабжения более 27 тыс. абонентов.

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