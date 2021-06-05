Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров
    Хватит уже чушь писать всяку3ю про запреты и штрафы. Сколько живу, ни разу не слышал, что бы садоводу что-то запретил...Еще один запрет к...
  • Konstantin Петров
    А Наркому Обороны СССР возложили?Заместитель Минис...
  • Konstantin Петров
    Это те, кто не смог найти достойную работу на гражданке. Так же валом валят в Полицию и ФСИН. Там хотя бы кормят и пе...С начала 2021 год...

Кот-охранник, который умеет "давать пять", имеет шансы стать знаменитым на все Приморье

Кот-охранник, который умеет "давать пять", имеет шансы стать знаменитым на все Приморье

В Суворовском училище на КПП поселился кот-охранник. Весь учебный год он контролирует безопасность и ловит мышей, а на лето "уходит в отпуск".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх