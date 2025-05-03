Nike выпустили грязные и поношенные кроссовки всего за 11 000 рублей

Нет денег на новую пару кроссовок? Не расстраивайтесь, сейчас в моде старые и грязные. Я серьезно! Всего за $130 (приблизительно за 10 590 рублей) можно приобрести новые модные кроссовки, которые выглядят так печально, как ты к концу тяжелой трудовой недели.
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