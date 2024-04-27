БУТЫРСКИЕ новости
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БУТЫРСКИЕ новости

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Информация УВД по СВАО

Оперативники ОМВД России по району Отрадное г. Москвы задержали подозреваемого в серии краж денежных средств и личных вещей посетителей фитнес клуба В дежурную часть территориального Отдела полиции поступило четыре заявления о краже.

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