Как работает самозапрет к азартным играм в России с 1 сентября 2026 года

Россия вводит новый закон против игровой зависимости — что изменится с 1 сентября 2026 и как будет работать самозапрет?С 1 сентября 2026 года в России вступил в силу новый закон, который открывает перед гражданами уникальную возможность — добровольно ограничить свой доступ к азартным играм.
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