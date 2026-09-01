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Как работает самозапрет к азартным играм в России с 1 сентября 2026 года

Как работает самозапрет к азартным играм в России с 1 сентября 2026 года

Россия вводит новый закон против игровой зависимости — что изменится с 1 сентября 2026 и как будет работать самозапрет?С 1 сентября 2026 года в России вступил в силу новый закон, который открывает перед гражданами уникальную возможность — добровольно ограничить свой доступ к азартным играм.

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