Выживаемость пациентов с меланомой зависит от толщины опухоли

Ученые из Сиднейского университета выявили тревожную тенденцию: у пациентов с толщиной первичной опухоли меланомы размером от 0,8 до 1,0 миллиметра риск смерти значительно выше по сравнению с теми, у кого поражения имеет меньшую толщину.