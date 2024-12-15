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Выживаемость пациентов с меланомой зависит от толщины опухоли

Ученые из Сиднейского университета выявили тревожную тенденцию: у пациентов с толщиной первичной опухоли меланомы размером от 0,8 до 1,0 миллиметра риск смерти значительно выше по сравнению с теми, у кого поражения имеет меньшую толщину.

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