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Калужские новости

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В Калужской области ожидается дождливая погода в выходные

В Калужской области ожидается дождливая погода в выходные

В субботу днем воздух прогреется до +18 градусов, вероятность осадков — 91%, ветер усилится до 7 м/с.

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