Ким Чен Ын: КНДР ускорит шаги по превращению в серьезную ядерную силу

КНДР ускорит шаги по собственному превращению в военную сверхдержаву и серьезную ядерную силу. Соответствующее заявление сделал лидер страны Ким Чен Ын, информирует Центральное телеграфное агентство Кореи.
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