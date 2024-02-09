Захарова: РФ научилась отвечать Западу "по всем фронтам"

РИА Новости/Сергей Гунеев Россия научилась отвечать "по всем фронтам" на недружественные шаги стран Запада по отношению к нашим дипломатам и журналистам, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии