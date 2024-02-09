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Захарова: РФ научилась отвечать Западу "по всем фронтам"

Захарова: РФ научилась отвечать Западу "по всем фронтам"

РИА Новости/Сергей Гунеев Россия научилась отвечать "по всем фронтам" на недружественные шаги стран Запада по отношению к нашим дипломатам и журналистам, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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