Ученые: опасные игры на свежем воздухе полезны для дошкольников

Так детям проще объяснить научные идеи, улучшить физические навыки Австралийские ученые из Университета Дикина пришли к неожиданному выводу: рискованные игры на свежем воздухе могут быть полезны для детей дошкольного возраста и способствовать лучшему пониманию точных и естественных наук.
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