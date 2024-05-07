Ученые: опасные игры на свежем воздухе полезны для дошкольников

Так детям проще объяснить научные идеи, улучшить физические навыки Австралийские ученые из Университета Дикина пришли к неожиданному выводу: рискованные игры на свежем воздухе могут быть полезны для детей дошкольного возраста и способствовать лучшему пониманию точных и естественных наук.