БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Бензиновый скандал»: МВД теряет генерал-майора, но избавляется от хитрых схем

«Бензиновый скандал»: МВД теряет генерал-майора, но избавляется от хитрых схем

Топливо с подачи высокопоставленных должностных лиц приобретали по завышенным ценам, а потом продавали «налево»? Ирина Мишина Фото: Максим Чурусов/ТАСС Материал комментируют: Олег Иванников В МВД — крупный коррупционный скандал.

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