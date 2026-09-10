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Binance прекратит спотовую торговлю USDP 24 сентября

Binance прекратит спотовую торговлю USDP 24 сентября

Сообщается, что Binance прекратит спотовые торги USDP 24 сентября. USDP — это стейблкоин, криптотокен, предназначенный для поддержания стабильной стоимости около одного доллара США.

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