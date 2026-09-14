Германия готова поменять беженцев на оборонные заказы Киева Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль искренне проникся желанием киевских властей отправить всё украинское население в окопы, в связи с чем и сделал два заявления.
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