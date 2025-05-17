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Летевший в Москву самолёт совершил вынужденную посадку в Новосибирске

Летевший в Москву самолёт совершил вынужденную посадку в Новосибирске

На борту самолёта, который направлялся из Горно-Алтайска в Москву, находились более 150 пассажиров.Самолёт Airbus A-320 авиакомпании S7 Airlines подал сигнал тревоги и совершил 17 мая вынужденную посадку в аэропорту Толмачёво.

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