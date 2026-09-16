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«По моей инициативе»: Осипов отчитался о разговоре с Росавтодором, но денег на дороги пока нет

«По моей инициативе»: Осипов отчитался о разговоре с Росавтодором, но денег на дороги пока нет

«По моей инициативе состоялось совещание в режиме ВКС с руководителем Росавтодора Романом Витальевичем Новиковым» — сообщил губернатор Забайкалья Александр Осипов.

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