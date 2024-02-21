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Депутат Нилов призвал полностью запретить вейпы в России

Депутат Нилов призвал полностью запретить вейпы в России

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал запретить все виды электронных сигарет, представленные на отечественном рынке, сообщает «Вечерняя Москва».

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