Магнитная буря 20 мая: эксперты оценили, ждать ли продолжение геошторма

Здоровье Эксперт Норхина рассказала, что вызывает мощные магнитные бури. Эксперты оценили, ждать магнитную бурю 20 мая Согласно последним оценкам экспертов из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, в настоящий момент на Солнце наступило настоящее затишье.
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