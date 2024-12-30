Помните, как двое украинских солдат забились в хорошо защищённый пулемётный дот в Курахово и закрыли за собой дверь? На уговоры сдаться они не поддались, наши взорвали дверь, но та деформировалась и совсем перестала открываться.
Помните двух замурованных бойцов ВСУ в "бетонном мешке"? Их спас Геннадьич. Притащил сварку
Комментарии
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ВА
Виктор Александров
Тут рассказано о том, что русские бойцы в совсем не простых условиях не оскотинились. Не потеряли человеческий облик, не убили братьев-славян, хоть те и оболваненные были. А что касается пшеков – то туда им и дорога. Мы их не звали, они с мечом к нам на наши разборки пришли, от меча и погибли. Поздравляю всех причастных с наступающим Новым, 2025, годом! Всем желаю счастья, здоровья, успехов, победы на фронте и в тылу СВО, удачи! С уважением, Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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16 час.
юк
юлия кравчинская
Но хохлы, возвращаясь на фронт, снова убивают наших. Таких случаев немало.
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15 час.
ЮЗ
Юрий Зиновкин
А тут уже мочить мразоту без жалости. Потом проблем будет меньше.
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14 час.
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