Помните двух замурованных бойцов ВСУ в "бетонном мешке"? Их спас Геннадьич. Притащил сварку

ВА

Виктор Александров

Тут рассказано о том, что русские бойцы в совсем не простых условиях не оскотинились. Не потеряли человеческий облик, не убили братьев-славян, хоть те и оболваненные были. А что касается пшеков – то туда им и дорога. Мы их не звали, они с мечом к нам на наши разборки пришли, от меча и погибли. Поздравляю всех причастных с наступающим Новым, 2025, годом! Всем желаю счастья, здоровья, успехов, победы на фронте и в тылу СВО, удачи! С уважением, Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.