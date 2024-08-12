В МИД КНР прокомментировали атаку ВСУ на Курскую область Китай призывает к деэскалации конфликта на фоне нападения боевиков киевского режима на Курскую область.
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В МИД КНР прокомментировали атаку ВСУ на Курскую область Китай призывает к деэскалации конфликта на фоне нападения боевиков киевского режима на Курскую область.
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