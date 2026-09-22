Харьков будут брать измором: Генштаб ВСУ стягивает на Слобожанщину мотивированных бандеровцев Когда ждать наступления на главный центр Юго-Востока Украины? В сентябре стали заметны признаки готовящегося наступления российской армии на Харьков, считает военкор, подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.