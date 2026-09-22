Харьков будут брать измором: Генштаб ВСУ стягивает на Слобожанщину мотивированных бандеровцев Когда ждать наступления на главный центр Юго-Востока Украины? В сентябре стали заметны признаки готовящегося наступления российской армии на Харьков, считает военкор, подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.
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"Цирконами" по "Фламинго": поражены объекты производства ракет и БПЛА ВСУ
В ночь на 22 сентября, как сообщает Минобороны РФ, Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Циркон", а также беспилотными летательными аппаратами.
По данным ведомства, были поражены предприятия металлургической и химической промышленности, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса, объекты портовой инфраструктуры Украины в Киеве, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ.
В Киеве, в частности, было поражено промышленное предприятие ООО "Файер Поинт", выпускавшее комплектующие и боевые части для крылатых ракет большой дальности FP-5 "Фламинго". Кроме того, сгорел склад горюче-смазочных материалов ООО "Грандтерминал", который ВСУ использовали как логистический узел для приема и распределения дизельного топлива.
В Днепропетровской области удар пришелся по металлургическому комбинату в Кривом Роге, выпускавшему металлургическую продукцию для военного производства.
Также разрушен трубопрокатный завод "Интерпайп Сталь" в Днепропетровске – производитель и поставщик металлопроката для изготовления комплектующих (фюзеляжей, силовых установок, крыльев и других элементов) для БПЛА большой дальности.
В Павлограде средства поражения попали в предприятие, производившее твердое ракетное топливо и пороха (ЧАО "Соврахим"); там, по сообщению, выпускали боевые части и компоненты ракетного топлива для баллистических ракет FP-9 компании "Файер Поинт".
Были выведены из строя и другие объекты, в том числе нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге – ключевое предприятие топливно-энергетического комплекса Украины, осуществлявшее первичную переработку нефти и выпуск топлива для обеспечения потребностей ВСУ.