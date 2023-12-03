Экс-игрок Булыкин допустил, что отсутствие Баринова сплотит игроков "Локомотива"

Бывший нападающий "Локомотива" и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о дисквалификации капитана красно-зеленых Дмитрия Баринова, из-за которой он пропустит игру 17-го тура Российской премьер-лиги с "Зенитом".
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