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Алексей Игонин: «Спартак» 3-4 недели готовился к «Зениту», а «Зенит» – ко второму кругу»

«Зенит» занимает второе место в таблице Мир РПЛ, на два очка отставая от лидирующего «Краснодара» и на два балла опережая идущее третьим «Динамо».

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