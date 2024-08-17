Ситуация в Курской области ночью 17 августа: последние новости, потери

Российские бойцы за сутки уничтожили пять боевых бронированных машин, столько же пикапов, робот-дрон разминирования и танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении, сообщил в своем Telegram-канале командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
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