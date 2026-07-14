«Украинский народ как был, так и остаётся тупым» – львовский русофоб

Украинский избиратель всегда был глуп – и голосовал за самых неудачных кандидатов. Об этом в эфире своего видеоблога заявил скандальный львовский журналист и русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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