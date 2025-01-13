Newsweek: компании из США заплатили в России рекордный налог на прибыль

Несмотря на украинский конфликт, американские компании заплатили в России налогов более чем на миллиард долларов © РИА Новости Кирилл Каллиников Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Несмотря на санкции, многие американские компании остались в России, да еще и заплатили рекордный налог на прибыль, пишет Newsweek.