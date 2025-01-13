Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 721 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • владимир рябченко
    дык на СПГ и пиндосы в перекупщиках???Киев хотел навред...
  • владимир рябченко
    ...одной из самых загадочных звезд российской эстрады, Анжелики Варум...Найден виновник р...
  • Авас Анекак
    а че они жалуются? их глава папа блогословил пидоров на женитьбу пускай папу и свергаютПольша стала арен...

Newsweek: компании из США заплатили в России рекордный налог на прибыль

Newsweek: компании из США заплатили в России рекордный налог на прибыль

Несмотря на украинский конфликт, американские компании заплатили в России налогов более чем на миллиард долларов © РИА Новости Кирилл Каллиников Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Несмотря на санкции, многие американские компании остались в России, да еще и заплатили рекордный налог на прибыль, пишет Newsweek.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх