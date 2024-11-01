К зиме готов: обновлённый кроссовер Geely Okavango представлен в России

Компания Geely представила на российском рынке обновленный семиместный кроссовер Geely Okavango. Как рассказала пресс-служба, автомобиль получил дополнительное оснащение и расширенный пакет систем безопасности.
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