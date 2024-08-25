«Страх перед кризисом рыбных палочек»: В Германии обвиняют Россию в том, что немцы не смогут больше есть рыбные палочки.
Сюрпрааайз!
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«Страх перед кризисом рыбных палочек»: В Германии обвиняют Россию в том, что немцы не смогут больше есть рыбные палочки.
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